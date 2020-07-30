Челябинская область становится инвестиционно привлекательным регионом

Аргументы Недели → Экономика 13+

30 июля 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Челябинская область переместилась с 20 на 16 место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Об этом рассказал вице-губернатор Егор Ковальчук на пресс-конференции, организованной медиахолдингом «Гранада Пресс».

Егор Ковальчук пояснил, что объем инвестиций составил почти 50 миллиардов рублей, это почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рос инвестиции власти связывают с построением эффективной схемы привлечения инвесторов, в первую очередь, это касается снижения административных барьеров и благоприятных налоговых режимов.

«Несмотря на избитый термин, эта работа очень важна. Без систематического создания благоприятного инвестиционного климата, у предпринимателя не будет уверенности в положительном исходе инвестиционной инициативы», — подчеркнул Егор Ковальчук

Анна Комарова, директор по инвестициям и экспорту Фонда развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса», отметила, что сотрудники Фонда активно работают с инвесторами. «Мы провели порядка 600 переговоров, заключили шесть инвестиционных соглашений», — сказала она.

Несмотря на пандемию, многие проекты удалось не только сохранить, но и активно работать над их развитием. Так, в конце прошлого года в правительстве Челябинской области был подписан ряд важных документов с представителями Арабской Республики Египет: экспортный контракт между южноуральским предприятием ООО «Лоза» и Палатой производителей строительных материалов. Планируется, что в деревне Анновка Катав-Ивановского района будет организовано совместное с Египтом предприятие по производству изделий из рифейского мрамора.

«Буквально недели три назад мы выезжали туда, карьер находится в стадии разработки, решаются вопросы по закреплению прав на земельный участок. Следующий этап — «упаковка» этого инвестиционного проекта, подбор мер поддержки», — сказал Егор Ковальчук. — Отметим, что рифейский мрамор не имеет аналогов в мире. Он назван в честь Рифейских гор, которые многие исследователи отождествляют с Уральскими горами.

В настоящий момент заключен экспортный контракт с египетской стороной, на территории Египта также планируется создать совместное производство с компанией «Лоза».