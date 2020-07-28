Минэнерго США считает, что цена на нефть поднимется до $50 ко второй половине 2021 года
28 июля 2020, 18:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Министерство энергетики Соединенных Штатов Америки во вторник сообщило, что рассчитывает на увеличение стоимости нефти ко второй половине следующего года примерно до 50 долларов за баррель.
Министр энергетики США Дэн Бруйетт в рамках виртуального заседания ведомственного консультативного совета отметил, что неопределенность относительно цен на нефть существует всегда, однако ожидается, что средняя стоимость "черного золота" поднимется до 50 долларов за баррель во второй половине 2021 года. Это может произойти на фоне того, что что запасы будут продолжать снижаться.
Данные тенденции, как полагают в американском Минэнерго, закладывают базу для очень прочного восстановления экономики.
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