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Пандемия обваливает спрос на углеводороды

, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

Пандемия обваливает спрос на углеводороды

Во многих государствах мира началась вторая волна коронавируса. Прирост заболеваемости фиксируется в Европейском союзе, Японии, США. Правительства перечисленных стран вынуждены повторно вводить карантинные меры и ограничения.

Вспышки коронавируса создают риск для восстановления экономики. Для России это означает, что спрос на нефть и газ будет падать. Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис сообщила о более серьёзных масштабах и последствиях второй волны коронавируса.

Тяжёлая эпидемиологическая ситуация складываете в Гонконге, Вьетнаме, Китае, Испании. Ускоряющаяся динамика заметна в Сербии, Польше. Новая волна коронавируса «обнуляет» все признаки и усилия восстановления экономической активности, отмечают эксперты.

По этой причине множество компаний и отраслей вынуждено корректировать свою стратегию. В авиационной сфере, ресторанном бизнесе происходит сокращение штатов.

Вторая волна пандемии в России приведёт к резкому сокращению в торговле. В целом ситуация может обозначить дальнейшее сокращение доходов бюджета, сокращение промышленного производства, рост безработицы. Правительство в скором времени приступит к пересмотру затрат и секвестрованию ряда позиций бюджета.

ПВ

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