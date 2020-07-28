В России могут снизить расходы семей на оплату ЖКХ

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28 июля 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Копилка. Фото: pixabay.com

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства проработали вопрос сокращения стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья и «коммуналки» в совокупном доходе семьи.

Согласно предложению, допустимый порог оплаты может быть снижен с 22% до 15%. Однако субсидии на оплату коммунальных услуг будут предусмотрены только для одного миллиона семей (в прошлом году субсидии полагались трем миллионам семей).

Отмечается, что сейчас в большинстве российских регионов максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ составляет 22%, в 24 регионах доля составляет от 15% до 21%, а в трех не превышает 15%.