«Россети Кубань» проведут модернизацию электросетей Краснодара за 1,3 млрд рубле

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27 июля 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

«Россети Кубань» инвестирует 1,3 миллиарда рублей в улучшение оборудования питающих центров Краснодара.

В текущем году на весь комплекс мероприятий по модернизации компания «Россети Кубань» направит порядка 1,3 миллиарда рублей. Денежные средства будут потрачены не только на модернизацию существующих питающих центров, но и строительство новой первой цифровой подстанции «Ангарская», напряжение которой составит 110/10 кВ. Мощность подстанции, которую построят на северо-востоке Краснодара, составит 50 МВА, что позволит обеспечить электричеством все новые возводимые жилые комплексы, а также строящиеся для них объекты социальной инфраструктуры.

Уже сейчас компания ведет работу по модернизации функционирующих питающих центров города. Например, на таких станциях, как «Набережная», «Почтовая», «Термнефть» и другие. Там ведется процесс установки нового оборудования для предотвращения короткого замыкания, а также противоаварийной автоматики. Плюс к этому будут заменены провода ЛЭП на новые – с более сильной пропускной способностью.

Кроме того, «Россети Кубань» собирается восстановить подстанцию «Старокорсунская», чтобы предоставить электроэнергию на 500 земельных участков, которые будут переданы региональной властью многодетным семьям для строительства домов. Для этой подстанции будет увеличена мощность с 26 МВА до 80 МВА.

Очевидно, что сегодня главной целью всех электросетевых компаний является модернизация и замена старого оборудования. В Краснодаре сейчас существует порядка 30 таких компаний, которые обязаны ради обеспечения безопасности своих клиентов решить вопрос с улучшением технического оснащения. При этом факты говорят, что далеко не каждая компания готова тратиться на такие работы. Так, например, недавний сбой в работе сетевой организации «НЭСК-электросети» ярко это демонстрирует.

В свою очередь, организация «Россети Кубань» за последние два года вложила в модернизацию около полутора миллиардов рублей. За это время общее увеличение мощности составило 263 МВА.

Реконструкция коснулась таких станций, как «Лорис», «Северная», «Тургеневская», «Северо-Восточная» и многих других. Сверх этого на промзоне Восточной было возведено 12 километров линий – как кабельных, так и воздушных. А за период 2010-2020 компания «Россети Кубань» ввела примерно 450 МВА мощности на всех своих питающих центрах Краснодара.