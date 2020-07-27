Военный эксперт из РФ назвал способ ответить на санкции и нанести «ощутимый ущерб» экономике США
27 июля 2020, 16:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: «НьюИнформ»
Москве следует прекратить всякое экономическое взаимодействие с Соединенными Штатами, чтобы пресечь влияние американской стороны на Российскую Федерацию путем ввода ограничительных мер против отечественных производителей. С соответствующим заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил Игорь Коротченко, военный эксперт.
Российский специалист, в частности, призвал отказаться от закупок самолетов, которые изготавливает корпорация Boeing. По словам Коротченко, такой шаг станет ответом на санкции США и нанесет «ощутимый ущерб» их экономике.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Андрей Иванов предупредил об опасности американского удара по РФ в случае войны между Вашингтоном и Китаем.
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