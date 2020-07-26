Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
26 июля 2020, 16:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: konkurent.ru
Коронавирус является не единственной проблемой, с которой придется столкнуться гражданам России. Экономист Константин Юрченко предсказал серьезный кризис в стране этой осенью.
По его мнению, падение доходов населения достигнет максимума, по масштабам это будет сравнимо с 1999 годом. При этом Юрченко подчеркнул, что спад экономики будет продолжаться.
Экономист считает, что при оптимистическом сценарии Россия начнет выходить из кризиса не раньше конца зимы или начала весны 2021 года. При этом если сейчас еще россияне могут использовать сделанные ранее запасы, то к осени они закончатся и этот период будет очень тяжелым. Критического обвала, правда, не предвидится, реальные доходы россиян снизятся всего на 1,5 – 2 % в месяц.
С подобным предупреждением выступил и экономист Александр Разуваев.
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