Расходы бюджета РФ сокращаются на 10%, про нацпроекты начинаем забывать

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24 июля 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Минфин подготовил проект сокращения расходов федерального бюджета с 2021 по 2023 год на 10% по 50 незащищенным статьям. Такой шаг необходим правительству РФ, чтобы компенсировать потери от пандемии COVID-19 и падения цен на нефть.

В 2021 году расходы бюджета должны были составить около 20 трлн рублей, так что сокращение на 1,5-2 трлн рублей - радикальный шаг. Помимо этого, Минфин предлагает на ближайшие три года отказаться от индексации зарплат госслужащим и поощрений регионам за выполнение губернаторами KPI.

По мнению экспертов, инициатива Минфина является лишь началом бюджетного процесса, который будет продолжаться довольно долго. Если урезание статей расходов состоится в полном объеме, то за следующие три года правительство сможет сэкономить 4,7 трлн рублей.

Известно, что за первую половину 2020 года нефтегазовые доходы РФ снизились до 2,6 трлн рублей, что на 1,5 трлн рублей меньше (37%), чем в прошлом году. Уровень доходов «Газпрома» от экспорта газа во втором квартале 2020 года оказался в 2,6 раза ниже, чем в этот же период годом ранее. При этом за апрель-май доход от продажи российского золота на мировом рынке составил 3,58 млрд долларов, а экспорт газа за весь второй квартал, по предварительной оценке ЦБ, принес «Газпрому» 3,5 млрд долларов. Директор Финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов считает, тем не менее, что углеводороды заменить золотом стране не удастся.

«Этот процесс слабо связан с дальнейшими стратегическими планами российских компаний», — замечает эксперт.

Экспортная пошлина на нефть в мае упала до минимальных с начала 2000-х 6,8 доллара за тонну, а поступления по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) сократились почти в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом. При этом объем поставок в результате сделки ОПЕК+ сократился на 2,7 млн баррелей в сутки, и это минимальные за 18 лет показатели экспорта российской нефти.

Многие эксперты считают, что в масштабном секвестре необходимости нет. Дефицит бюджета остается небольшим: по прогнозам Минфина, за 2020 год он вырастет только до 5% ВВП. При таком раскладе Минфин потратит 250–300 млрд рублей из ФНБ, а 5 трлн рублей получит с помощью заимствований.

Выполнение нацпроектов отложено до 2030 года. Эксперты же говорят о том, что в период экономического спада государство, наоборот, должно стимулировать спрос и повышать расходы - так работают антикризисные программы в других странах.

«Российская экономика находится в состоянии рецессии, а официальные планы ЦБ и Минэкономразвития предусматривают, что в следующем году она значительно восстановится после спада. Но если будут сокращены госрасходы, то это восстановление будет происходить гораздо медленнее», - отмечает руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Марсель Салихов.