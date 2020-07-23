Эксперт: Власть и крупный бизнес вполне устраивает нынешний курс рубля

Аргументы Недели → Экономика 13+

23 июля 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Деньги. Фото: pixabay.com

Рубль нащупал некий баланс в отношении других валют и доллара. Так считает финансовый эксперт Александр Абрамов.

По его словам, ждать резкого снижения или роста курса рубля оснований нет. Если рубль и будет укрепляться к американской, то это станет следствием того, что доллар будет обесцениваться.

«Наши власти и финансовые компании вполне устраивает сложившийся курс в широком диапазоне от 70 до 75, даже до 80 за доллар. Более высокий курс позволяет получать повышенные доходы для бюджета и компаний-экспортеров», – говорит эксперт.

Он также отмечает, если рубль начнет значительно укрепляться, скорее всего, последуют интервенции со стороны Минфина, чтобы это нивелировать.

«Если сама глобальная долларовая система окажется под угрозой и начнется ее неконтролируемое падение, это проявится в отношении курса рубля. Но это не перспектива ближайшего будущего», – считает Абрамов.