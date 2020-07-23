Эксперт: Власть и крупный бизнес вполне устраивает нынешний курс рубля

Рубль нащупал некий баланс в отношении других валют и доллара. Так считает финансовый эксперт Александр Абрамов.
По его словам, ждать резкого снижения или роста курса рубля оснований нет. Если рубль и будет укрепляться к американской, то это станет следствием того, что доллар будет обесцениваться.
«Наши власти и финансовые компании вполне устраивает сложившийся курс в широком диапазоне от 70 до 75, даже до 80 за доллар. Более высокий курс позволяет получать повышенные доходы для бюджета и компаний-экспортеров», – говорит эксперт.
Он также отмечает, если рубль начнет значительно укрепляться, скорее всего, последуют интервенции со стороны Минфина, чтобы это нивелировать.
«Если сама глобальная долларовая система окажется под угрозой и начнется ее неконтролируемое падение, это проявится в отношении курса рубля. Но это не перспектива ближайшего будущего», – считает Абрамов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.