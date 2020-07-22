Недельная инфляция в РФ замедлилась до нулевого уровня

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 июля 2020, 19:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росстат

купюры в кармане, pixabay.com

За период с 14 по 20 июля текущего года инфляция в России замедлилась до нулевого уровня после роста на 0,1% на прошлой неделе. Соответствующую информацию предоставили в среду, 22 июля, в Росстате.

Подчеркивается, что до этого инфляция в Российской Федерации находилась на нулевой отметке по итогам недели с 23 по 29 июня 2020 года года. В Росстате также отметили, что с начала текущего года потребительские цены в стране увеличились на 3 процента.

В годовом выражении инфляция на территории РФ по состоянию на понедельник, 20 июля, сложилась на уровне 3,49 процента.