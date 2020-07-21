На Михеевском ГОКе сокращают выбросы выхлопных газов в атмосферу

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21 июля 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Это станет возможным благодаря переводу горной техники на газомоторное топливо.

На Михеевском ГОКе стартовал проект по оснащению карьерных самосвалов оборудованием для работы газомоторном топливе. Это позволит сократить издержки и выбросы выхлопных газов. Считается, что сжиженный природный газ намного экологичнее традиционных видов топлива: он не выделяет твердых частиц и сернистых соединений, производит меньше угарного газа.

Двенадцать карьерных самосвалов теперь смогут работать на двух видах топлива — дизельном и газомотрном. Для этого на них установят дополнительные баки для сжиженного газа, смесители горючего и контроллеры, а также дополнительные шлейфы управления. Изменения коснуться и программного обеспечения. На Михеевском ГОКе появится своя газозаправочная станция, которая будет заправлять машины в карьере.

Сегодня специалисты презентовали проект губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, который посетил предприятие вместе с президентом РМК Всеволодом Левиным.

Проект обошелся РМК в 318 миллионов рублей. Всеволод Левин рассказал, что общая сумма инвестиций в производство Михеевского ГОКа составит 5 миллиардов рублей в 2020 году. Одним из самых крупных можно считать проект

«Горно-капитальные работы в карьере Михеевского месторождения. Глубокие горизонты». Благодаря этому проекту на предприятии обновляется техника и инфраструктура. Он позволит вовлечь в переработку руду, залегающую на более глубоких горизонтах, и тем самым повысить эффективность работы и продлить срок отработки месторождения.

Как сообщали «Аргументы недели», сегодня, 21 июля, Алексей Текслер и Всеволод Левин также торжественно перерезали красную ленточку на открытии современного спорткомплекса в Варне. Это уже третий спорткомплекс, построенный в Челябинской области на средства РМК.