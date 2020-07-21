На Михеевском ГОКе сокращают выбросы выхлопных газов в атмосферу

Это станет возможным благодаря переводу горной техники на газомоторное топливо.
На Михеевском ГОКе стартовал проект по оснащению карьерных самосвалов оборудованием для работы газомоторном топливе. Это позволит сократить издержки и выбросы выхлопных газов. Считается, что сжиженный природный газ намного экологичнее традиционных видов топлива: он не выделяет твердых частиц и сернистых соединений, производит меньше угарного газа.
Двенадцать карьерных самосвалов теперь смогут работать на двух видах топлива — дизельном и газомотрном. Для этого на них установят дополнительные баки для сжиженного газа, смесители горючего и контроллеры, а также дополнительные шлейфы управления. Изменения коснуться и программного обеспечения. На Михеевском ГОКе появится своя газозаправочная станция, которая будет заправлять машины в карьере.
Сегодня специалисты презентовали проект губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, который посетил предприятие вместе с президентом РМК Всеволодом Левиным.
Проект обошелся РМК в 318 миллионов рублей. Всеволод Левин рассказал, что общая сумма инвестиций в производство Михеевского ГОКа составит 5 миллиардов рублей в 2020 году. Одним из самых крупных можно считать проект
«Горно-капитальные работы в карьере Михеевского месторождения. Глубокие горизонты». Благодаря этому проекту на предприятии обновляется техника и инфраструктура. Он позволит вовлечь в переработку руду, залегающую на более глубоких горизонтах, и тем самым повысить эффективность работы и продлить срок отработки месторождения.
Как сообщали «Аргументы недели», сегодня, 21 июля, Алексей Текслер и Всеволод Левин также торжественно перерезали красную ленточку на открытии современного спорткомплекса в Варне. Это уже третий спорткомплекс, построенный в Челябинской области на средства РМК.