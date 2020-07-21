В Варненском районе появился современный спорткомплекс

Аргументы Недели → Спорт 13+

21 июля 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Его открытия местные жители ждали более 10 лет. В новом спорткомплексе располагаются взрослый и детский бассейны, тренажерный зал, кафе и сауна.

Инвестором строительства нового спортивного учреждения выступила Русская медная компания. Напомним, в Варненском районе работает Михеевский горно-обогатительный комбинат (АО «Михеевский ГОК», входит в Группу РМК). Жители Варны и сотрудники ГОКа обратились в РМК с просьбой помочь в возведении подобного объекта.

Площадь спорткомплекса — 2,5 тысячи квадратных метров. В нем расположились две чаши бассейна: детская (размером десять на пять метров) и 25-метровая взрослая чаша. В детском бассейне смогут заниматься до 20 ребят, во взрослом — до 40. Кроме того, в спорткомплексе открыт современный тренажер, кафе и сауна.

На торжественном открытии учреждения побывали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент РМК Всеволод Левин. Они перерезали красную ленточку и поздравили местных жителей с праздником. Алексей Текслер отметил, что появление нового спорткомплекса — это очень важное событие для жителей Варны. Глава региона предложил запустить в Варненском районе программу для младшеклассников по обучению плаванию. По его мнению, объект будет центром притяжения для всех поколений.

«Социальная ответственность бизнеса — это требование времени, вложение в людей — это сегодня принципиально, — сказал губернатор. — Русская медная компания это делает, и это очень важно».

Всеволод Левин подчеркнул, что для РМК новый спорткомплекс — это вклад в будущее, в подрастающее поколение и его новые победы.

Строительство объекта продолжалось около двух лет, сумма инвестиций составила 240 миллионов рублей, еще 17 миллионов компания направила на дополнительное оснащение комплекса.