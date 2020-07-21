Макрон: Евросоюз фактически удвоил свой бюджет на следующие семь лет

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21 июля 2020, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент Франции Эммануэль Макрон, Euc/Keystone Press Agency

Глава Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита ЕС заявил, что Европейский Союз "фактически удвоил" свой бюджет на грядущие семь лет" – с 2021 по 2027 год по сравнению с предыдущим семилетним периодом.

Согласно последней информации, общий объем утвержденного в рамках саммита семилетнего бюджетного плана Евросоюза и фонда восстановления экономики ЕС составляют €1,824 трлн, а семилетний бюджет 2014-2020 годов достигает €959 млрд.

Подчеркивается, что в ближайшие семь лет до 30% всех бюджетных расходов Европейского Союза составят меры поддержки "климатически ориентированных проектов".

Макрон также заметил, что впервые лидеры ЕС пришли к соглашению о размещении общих долговых обязательств всего союза с целью финансирования восстановления экономики.