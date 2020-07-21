Макрон: Евросоюз фактически удвоил свой бюджет на следующие семь лет
21 июля 2020, 08:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита ЕС заявил, что Европейский Союз "фактически удвоил" свой бюджет на грядущие семь лет" – с 2021 по 2027 год по сравнению с предыдущим семилетним периодом.
Согласно последней информации, общий объем утвержденного в рамках саммита семилетнего бюджетного плана Евросоюза и фонда восстановления экономики ЕС составляют €1,824 трлн, а семилетний бюджет 2014-2020 годов достигает €959 млрд.
Подчеркивается, что в ближайшие семь лет до 30% всех бюджетных расходов Европейского Союза составят меры поддержки "климатически ориентированных проектов".
Макрон также заметил, что впервые лидеры ЕС пришли к соглашению о размещении общих долговых обязательств всего союза с целью финансирования восстановления экономики.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.