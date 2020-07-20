Кубань вышла в лидеры по производству питьевого молока

Аргументы Недели → Экономика

20 июля 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани производят самый большой объем питьевого молока в России. Такие данные приведены в исследовании Центра изучения молочного рынка. Согласно исследованию, в прошлом году в Краснодарском крае произвели 313,5 тысячи тонн, это – лучший результат в стране.

В крае производством питьевого молока занимаются около трех десятков предприятий. Все они, как отметили кубанском министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, используют исключительно натуральное молоко-сырье. В год эти предприятия перерабатывают до 2,8 миллиона тонн молока.

В минсельхозе уточнили, что высокие результаты в данной сфере достигнуты в том числе и за счет обновления материально-технической базы. Так, за последние пять в реконструкцию молокоперерабатывающих предприятий на Кубани вложено порядка семи миллиардов рублей инвестиций. В целом, по инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева, с 2015 года в животноводство направлены беспрецедентные меры господдержки. Только в 2020 году эта сумма составляет 1,6 миллиарда рублей.

Краснодарский край второй год участвует в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт». В 2019 году регион перевыполнил показатели по его реализации. В крае без малого на 50 процентов выросли экспортные поставки масложировой продукции, на 44 процента – мясной и молочной, на 16 процентов – винодельческой. К 2024 году в регионе планируется нарастить объемы экспорта продукции АПК ( в том числе – молока) до 3,8 миллиарда долларов.