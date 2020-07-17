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Центробанк аннулировал лицензию банка «Кузнецкий мост»

, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Центробанк аннулировал лицензию банка «Кузнецкий мост»
Банк России. Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Konstantin Kokoshkin

Стало известно, что Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций столичного банка «Кузнецкий мост», разрешение на ведение деятельности отозвано с 17 июля.

«Банк России информирует о принятом решении об аннулировании с 17 июля 2020 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации банк "Кузнецкий мост" акционерное общество банк "Кузнецкий мост"», - сказано в сообщении регулятора. Отмечается, что банк добровольно отказался от действующей лицензии и принял решение о ликвидации, о чем и было сообщено в Центробанк ранее.

Банк «Кузнецкий мост» является участником системы страхования вкладов.

АБ

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