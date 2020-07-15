Центробанк ожидает дальнейшего роста годовой инфляции в России
15 июля 2020, 18:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: ЦБ РФ
В Центробанке заявили, что регулятор по-прежнему ожидает постепенного повышения годовой инфляции до конца 2020 года вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия прошлого года.
Согласно последней информации Росстата, годовая инфляция в РФ в июне текущего года ускорилась до 3,2% с майских 3%. В апреле данный показатель находился на уровне 3,1%,
Напомним, в середине июня глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что из-за эффекта низкой базы прошлого года показатели годовой инфляции могут повышаться. Она также отметила, что пик годовой инфляции в стране может быть достигнут в феврале следующего года.
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