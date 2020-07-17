Стало известно, на сколько подорожает газ для населения с 1 августа

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17 июля 2020, 07:27 [ «Аргументы Недели» ]

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Цена на газ для населения с 1 августа поднимется на три процента. Приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о повышении цен на газ, который добывает «Газпром», опубликован на официальном портале правовой информации. Приказа о ценах на газ для промышленности пока нет.

ФАС предложила поднять цены на газ как для населения, так и для промышленности. Новые цены должны были быть установлены с 1 июля. Но подготовка приказа затянулась, и повышения цен с 1 июля 2020 года не произошло.

Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в 2018 году. Тогда цены на газ были повышены также с опозданием — не с 1 июля, а с 21 августа.

В 2018 году цены индексировались на 3,4%, в 2019 — на 1,4%, так как в этом повышении учтено увеличение НДС с января 2019 года с 18% до 20%.

Начальник управления департамента Газпрома Алексей Андреев ранее рассказал, что решение об индексации уже отработано и окончательно утверждено.