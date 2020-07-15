В России повысят цены на газ

15 июля 2020, 11:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
В России ожидается повышение стоимости газа в рамках индексации. Об увеличении тарифов рассказал начальник управления департамента Газпрома Алексей Андреев.
Он рассказал, что решение об индексации уже отработано и окончательно утверждено. В настоящий момент остается неизвестным, каким окажется окончательный рост тарифов на транспортировку. При этом отмечается, что все заявки, сроки и пояснения представлены в установленные сроки.
Ранее в ФАС одобрили повышение стоимости газа для жителей России. Изначально изменение цен планировали на начало июля, однако затем в ведомстве решили временно заморозить индексацию.
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