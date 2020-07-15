В России повысят цены на газ

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15 июля 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Газ. Фото: pixabay.com

В России ожидается повышение стоимости газа в рамках индексации. Об увеличении тарифов рассказал начальник управления департамента Газпрома Алексей Андреев.

Он рассказал, что решение об индексации уже отработано и окончательно утверждено. В настоящий момент остается неизвестным, каким окажется окончательный рост тарифов на транспортировку. При этом отмечается, что все заявки, сроки и пояснения представлены в установленные сроки.

Ранее в ФАС одобрили повышение стоимости газа для жителей России. Изначально изменение цен планировали на начало июля, однако затем в ведомстве решили временно заморозить индексацию.