Известный архитектор из Японии примет участие в работе форума 100+

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16 июля 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Архитектор из Японии Такахару Тезука примет участие в работе форума и выставки 100+TechnoBuild

Архитектор из Японии Такахару Тезука примет участие в работе форума и выставки 100+TechnoBuild осенью в Екатеринбурге, который пройдёт при поддержке медиахолдинга «Гранада Пресс».

Такахару Тезука родился в Токио, изучал архитектуру в Технологическом институте Мусаси и в Университете Пенсильвании. В 1994 году вместе с женой Юи Тезукой основал Tezuka Architects в Токио. Многие из его работ получили международные награды, в их числе детский сад Fuji в Токио, клиника Сора-но-Мори, детский сад Муку и другие.

Как архитектура помогает создавать условия для качественной жизни людей, Такахару Тезука рассказал в интервью в рамках подготовки 100+.

Господин Тезука, какие изменения могут произойти в архитектуре и городском планировании после пандемии?

- Мир сильно изменился за последнее время. Мы переходим от проектирования в международных масштабах к проектированию каждого проекта в отдельности. Многие начали задумываться, как они проектируют в каждом конкретном месте.

До пандемии я не знал, насколько красив вид из моего окна – не было времени остановиться и посмотреть вокруг. Сейчас в Японии на улицах гораздо больше людей, чем было до наступления кризиса. Потому что люди не стремятся в центр города, они гуляют по своим районам, чаще пешком. А это значит, что у них теперь больше возможности разглядеть то, что их окружает.

На первый план выходит локальность – то, что ближе, становится важнее в нашей жизни. Теперь мы думаем, что, может быть, все необходимое есть у нас под рукой. Города будут больше стремиться к полицентричности.

Тема в этом году «Осознанное строительство»? Что для вас значит осознанность в строительстве?

- Архитектура должна вернуться к своей изначальной цели. Мы долгое время не принимали в расчет факторы окружающей среды, стремились к унификации. Например, чтобы соответствовать международным стандартам, везде ставили кондиционеры. Но для осознанного подхода к строительству нужно учитывать местный климат, использовать материалы местного происхождения. Погодные условия в каждом конкретном месте часто вполне комфортны. Например, в жаркие летние дни в Токио можно сходить на пляж, насладиться природой, а мороженое в такую погоду кажется особенно вкусным.

- Один из ваших известных проектов – детский сад Fuji с круглой крышей для прогулок детей. Какие особенности вы учитывали при его создании?

- Я не ожидал, что этот детский сад получит такое признание и привлечет внимание. Мы всегда должны думать, как архитектура будет влиять на людей. У каждого проекта должна быть основная идея, и архитектор должен понимать, как она изменит жизнь человека.

При проектировании мы провели исследования поведения детей, их потребностей. Многие говорили нам, что архитектура детского сада примитивна, но конструкция здания вполне актуальна. Она позволяет детям смотреть на мир шире. Взрослея, они, я надеюсь, смогу видеть окружающую действительность по-другому.

Мы изучили все типы движения, которые могу происходить в этом здании. Смоделировали на компьютере акустическую систему и все элементы архитектуры здания, выбрали оптимальные материалы. Например, оконные рамы и полы сделали из дерева.

Детский сад Fuji рассчитан на 680 детей, каждый год приходят 250 новых малышей. Значит, через 10 лет мы повлияем на жизнь 2500 человек, через 20 лет – 5000. Я уверен, что в этом и есть сила архитектуры – менять жизнь людей.

- Тема вашего выступления на форуме «Ностальгическое будущее». Что вы вкладываете в это понятие?

- Многие говорят, что в будущем все должно быть футуристично, но я считаю, что суть не в этом.

Да, мы используем современные технологии, они делают нашу жизнь безопасней и удобней. Наши дети используют телефон для рисования, мы можем поехать в джунгли Борнео и там будет GPS. При этом человек остается неизменным – форма нашего тела, наши эмоции, ощущения такие же, как и много веков назад.

Ностальгическое будущее в моем представлении – это наша настоящая жизнь, которую помогают совершенствовать технологии.

- Над чем вы работаете сейчас? Какие планы на будущее?

- Я всегда говорю, что не строю планы на будущее, живу настоящим моментом. Сейчас я работаю над проектом, цель которого - изменение города. Это проект, по сути, контролируется японской мафией. Якудза тоже хочет изменений.

Это образовательный центр, где могли бы учиться люди любого возраста, из разных слоев населения. Те, кто не получил хорошего образования, и даже не окончил среднюю школу. Нужно дать им шанс, это откроет перед ними новые возможности. Проект также поможет детям, которые выросли не в самых благополучных и обеспеченных семьях. В этом центре будут различные программы для каждого ученика, независимо от возраста. У учителей центра тоже несколько иная роль – они не будут преподавать алфавит и математику, а станут неким куратором, который учит жить в обществе и расти полноценным человеком.

Если все пойдет успешно, через несколько лет я буду знать, что изменил целый город.

О мероприятии

100+ TechnoBuild - это международный форум и выставка профессиональной направленности, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения, вопросам архитектуры, градостроительства, энергоэффективности, комфортной городской среды, благоустройства. В 2020 году мероприятие планируется провести с 6 по 8 октября при поддержке Минстроя России, Правительства Свердловской области и Администрации города Екатеринбурга.

В рамках 100+ TechnoBuild проходят строительный форум 100+ Forum Russia и выставка строительных инноваций 100+ Технологии для городов. В деловой программе форума 90 деловых мероприятий, в том числе шесть форумов одного дня. К участию приглашаются более 350 российских и международных спикеров.

В 2019 году на мероприятие зарегистрировалось 10 757 участников из 33 стран мира, проведено 80 деловых секций, выступили 336 спикеров, включая 40 иностранных. В выставке 100+ Технологии для городов приняли участие 122 экспонента из 10 стран, 11 регионов и 18 городов России.

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