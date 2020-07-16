Эксперт: Сгладить негативный эффект от пандемии поможет план по восстановлению экономики

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16 июля 2020, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фабрика. Фото: сайт ГД РФ

Если вторая волна COVID-19 обойдет Россию стороной, то падение ВВП не превысит 5-7% по итогам текущего года.

Так считает независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов. По его словам, снижение ВВП России за этот период составило 9,5-10% в годовом выражении, что свидетельствует о том, что отечественная экономика прошла «нижнюю точку спада», связанного с негативными последствиями пандемии, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Трифонов отметил, что в РФ в случае развития негативного сценария, связанного со второй волной пандемии, также снизится потребительский спрос и ухудшатся позиции малого и среднего бизнеса. Показатели падения рискуют усугубиться, но не более чем на 1-2 процентных пункта – это намного меньше, чем в западных и европейских странах.

Эксперт подчеркнул, что сгладить негативный эффект от пандемии поможет правительственный план по восстановлению экономики и запас прочности.