Аргументы Недели → Экономика 13+

15 июля 2020, 20:08 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

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Эпидемия COVID-19 сильно повлияла на привычный уклад жизни простых людей. Изменилось очень многое, и это подтверждает статистика: увеличилось количество разводов, резко усилилось падение благосостояния граждан, мировая экономика стала функционировать совсем по другим правилам.

И это еще не говоря о том, что пандемия унесла жизни сотен тысяч людей. Однако, если обратить внимание на то, что беспокоит людей не меньше, чем дальнейшее распространение инфекции, стоит поговорить об изменениях на рынке труда. Ведь именно эта отрасль во многом отвечает за рост и падение доходов и, как следствие, благосостояние населения.

эпидемия COVID-19



А рынок труда, как и многие другие отрасли мировой экономики, оказался под сильнейшим ударом. Сказалось все: и режим принудительной самоизоляции, и кризис, и смертность людей, и падение востребованности многих профессий. Все это привело к тому, что многие граждане оказались попросту на попечении у государства, без личных средств к существованию. Очевидно – так будет не всегда, и в скором времени ситуация стабилизируется. Однако выходить из кризиса люди будут иначе, нежели они в этот кризис погружались.

Падение доходов и рост банкротств

Опрос, проведенный по заказу СК «Росгосстрах Жизнь», показал неутешительную статистику падения доходов россиян, связанную с эпидемией коронавируса. Доля граждан со среднемесячным доходом ниже 15 тысяч рублей увеличилась до 44,6%. При этом процент крайне бедных россиян (менее 5 тысяч рублей) также возрос. Во время опроса каждый пятый респондент заявлял о том, что его заработок во время эпидемии резко снизился, а каждый десятый сообщил о полной потере средств к существованию.

Россияне, чей доход составляет от 5 до 15 тысяч рублей, оказались в большинстве. Доля граждан с заработком в 25-35 тысяч рублей снизилась с 15,3% до 13%, с заработком в 35-50 тысяч рублей – с 11,5% до 8,5%, а доход размером в 50-100 тысяч рублей стал доступен лишь для 3,5% россиян (ранее доля составляла 7,6%). Однако не у всех респондентов финансы стали сокращаться. Так, например, процент жителей, чей заработок составляет более 100 тысяч рублей, лишь увеличился с 1,8% до 2,1%. Конечно, динамика этого роста невелика, однако стоит отметить, что статистика в целом показывает тенденцию еще большего разрыва между обеспеченными гражданами и россиянами со средним достатком и «за чертой бедности».

Алексей Юхнин



Есть и другая, не менее впечатляющая тенденция. За первые шесть месяцев этого года количество банкротств среди компаний резко снизилось – на целых 26%. При этом среди обычных граждан и индивидуальных предпринимателей количество банкротов только увеличилось до 42,7 Тысяч человек, что в процентном соотношении показывает рост на 47,2% по сравнению с прошлым годом. Однако эта статистика вызвана не увеличением благосостояния компаний, а рядом внешних причин, которые попросту занизили процент банкротства. Так, например, в некоторых случаях на это влияет мораторий, который действует в отношении порядка 2 миллионов юридических лиц. Также руководитель Федресурса Алексей Юхнин выделил и другую причину:

«Суды в период ограничений с 19 марта по 11 мая редко рассматривали банкротные дела компаний и меньше, чем обычно, — в отношении граждан. Уже в конце второго квартала, вернувшись к стандартному режиму работы, суды отчасти компенсировали недобор решений в предыдущие месяцы».

Профессии будущего

Тем не менее, эта черная полоса для мировой экономики в конце концов должна будет закончиться, и миллионы граждан, оставшихся без работы, смогут трудоустроиться. Аналитики из Business Insider подготовили список самых востребованных и высокооплачиваемых профессий на ближайшие восемь лет. При подготовке отчета издание основывалось на информации, которую предоставило Бюро статистики труда США. Всего позиций в этом списке тридцать.

Медработник



На первом месте в этом отчете стоит должность дипломированного медработника. Согласно прогнозу, до 2028 года число новых позиций будет составлять 241,500 тысяч, а средний годовой доход - $73,300. Конечно, стоит сказать о том, что в зависимости от страны будет меняться и уровень заработной платы, и количество вакантных мест на должность, но сегодня, особенно в условиях эпидемии, потребность в компетентных врачах ощущается как никогда раньше. На втором месте – разработчик программного обеспечения (число новых позиций – 241,500 тысяч, доход – $107,510). На третьем – главный и операционный менеджеры (число новых позиций 165 тысяч, доход - $100,780).

Если опираться на данные этого отчета, можно сказать, что в ближайшие годы спросом будут пользоваться больше остальных работники из сферы медицины, информационных технологий и управления бизнес-процессами.