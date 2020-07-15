Косметическая реформа налогообложения бьёт по среднему классу

Аргументы Недели → Экономика 13+

15 июля 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

Предложение президента увеличить НДФЛ на 2% для тех граждан, чей доход превышает 5 млн рублей в месяц, – это не шаг к прогрессивному налогообложению, а косметическая мера. Так считает доктор экономических наук Ольга АЛЕКСАНДРОВА, замдиректора Института социально-экономических проблем народонаселения РАН по научной работе, профессор Департамента социологии Финансового университета при Правительстве РФ.



Шкала должна быть многоступенчатой и, таким образом, нацеленной на защиту среднего класса, который также называют бережливым классом. Среднеобеспеченные наиболее чувствительны к налогообложению: с малообеспеченных взять нечего, а в случае высокообеспеченных налог нисколько не подрывает экономического существования человека. Та шкала, которая действовала с 1992 по 2001 год, предполагала скорое и резкое повышение, то есть била именно по среднему классу. Высокодоходные группы уходили от налогов как нелегально (система отслеживания была далеко не совершенна), так и «полулегально» – через льготы, получаемые за счёт связей во власти. Соответственно, средний класс нёс на себе основное налоговое бремя. Поэтому введение нынешней шкалы преподносилось в 2001 году как забота о социальной справедливости: мол, от нового – низкого налога богатые уходить не станут, в результате экономика выйдет из тени. В 2007 году на свет вышло лишь порядка 5% теневого бизнеса. Заявленной цели нынешняя шкала не достигла, а социальное расслоение усилила.



Прогрессивная шкала применяется во всех развитых странах. Либералы всё время оглядываются на Запад, но почему-то не в этом вопросе. Из практики развитых стран известно: прогрессивная шкала имеет двойной экономический эффект. Что, собственно, нужно для развития экономики? Нужны спрос и инвестиции. Освобождая малообеспеченные группы от налога или облагая их доходы по низкой ставке, мы расширяем массовый платёжеспособный спрос. И, в свою очередь, с помощью высокого налога на сверхдоходы и налога на роскошь мы мотивируем богатых направлять эти средства в производительный сектор.



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