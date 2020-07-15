В России могут вырасти цены на золотые украшения

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15 июля 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]

Кольца. Фото: pixabay.com

Стоимость на золотые украшения в ближайшее время может резко возрасти, считает эксперт Ярослав Кабаков. Он отметил, что во втором квартале текущего года произошло увеличение экспорта золота.

Кабаков отметил, что такая ситуация не продлится долго. Он подчеркнул, что розничную стоимость украшений в России в первую очередь определяет спрос, а потому восстановление покупательской активности может привести к повышению цен, передает Радио Sputnik.

«Внутренние цены на золото у нас достаточно легко следуют за биржевой ценой... У продавцов золотых украшений присутствуют определенные запасы золота по старым ценам, но при восстановлении спроса, думаю, цены на золотые украшения, конечно, будут подрастать… В ближайшей перспективе, думаю, в любом случае цены на золото могут повыситься от 15 до 20 процентов», - рассказал специалист.