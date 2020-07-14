Экспорт российского золота превысил экспорт трубопроводного газа

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14 июля 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: el-murid.livejournal.com

Сегодня была опубликована несколько неожиданная новость: во втором квартале экспорт российского золота (в денежном выражении) превысил экспорт трубопроводного газа. «В апреле и мае российские компании продали за границу 65,4 т золота на общую сумму в $3,55 млрд. В этот же период «Газпром» экспортировал трубопроводный газ на $2,4 млрд. В целом во втором квартале года экспорт российского газа оценивается ЦБ в $3,5 млрд, что является минимальным с 2002 года значением за квартал.

На резкий рост экспорта российского золота повлияли изменение правил вывоза драгметалла за рубеж и решение ЦБ приостановить его покупку на внутреннем рынке. Основными причинами снижения продажи газа эксперты называли ограничительные меры, введенные для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, а также потепление и заполнение газовых хранилищ Европы.

Ситуация с перевесом экспорта золота над экспортом газа в денежном выражении сложилась в России впервые как минимум с 1994 года. Однако, в целом рост выручки от экспорта золота не сможет компенсировать снижение поступлений от поставок нефти и газа за рубеж.

Гордиться особо нечем в любом случае - и золото, и газ - это, в общем-то, сырье. Продукция низкого передела. Сырьевая экономика - это точно не то, чем вообще стоит гордиться. Но здесь вопрос немного в другом.

В интересах Газпрома страна ведет "три войны": с Украиной, в Сирии и в Ливии. Оплачивает это удовольствие, понятно, бюджет. Газпром "вбухивает" колоссальные ресурсы во все новые и новые трубопроводы. Однако на выходе - все более ухудшающееся положение и Газпрома, и всей газовой отрасли в целом. Она фактически существует за счет беспрерывных дотаций (прямых или косвенных) из бюджета. Это касается и частных компаний, которые тоже активно субсидируются из казны.

Самое простое (и в целом вполне справедливое) объяснение - ужасающая некомпетентность газовых менеджеров. Что вполне нормально для нынешней вертикали. Однако проблема, скорее всего, носит более системный характер - в существующей модели экономики, которая служит исключительно обогащению правящей верхушки, причем в предельно примитивном виде, который обычно называют "зарабатывание на убытках".

Если вам досталась богатая квартира, то какое-то время можно жить, распродавая наследство и внешне выглядеть состоятельным человеком. Но итог такой "экономической деятельности" вполне очевиден - всё когда-нибудь заканчивается. Примерно по этому принципу и существует экономика, которая может выглядеть эффективной только в случае сверхвысоких цен на сырьевые товары. И она выглядела таковой в середине нулевых. Но теперь все пришло в норму...