В июне дефицит бюджета США достиг рекордной отметки

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14 июля 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

доллары, pixabay.com

Дефицит бюджета Соединенных Штатов Америки в июне 2020 года достиг рекордной отметки в 864 миллиарда долларов. Соответствующую информацию предоставили во вторник, 14 июля, в Минфине страны.

Сумма, о которой идет речь, в два раза больше майского показателя, а также почти в десять раз превышает цифры за июнь 2019 года.

Более того, сокращение доходов бюджета США в июне почти достигло уровня дефицита за весь прошлый финансовый год. Падение данного показателя напрямую связано с увеличивающимися расходами федерального правительства на борьбу с распространением COVID-19, а также со снижением налоговых поступлений.