ЦБ: внешний долг России по состоянию на 1 июля сократился на 2,89%
13 июля 2020, 16:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: ЦБ РФ
По состоянию на 1 июля текущего года внешний долг России составил $477,229 млрд. Подчеркивается, что данный показатель на 2,89 процента, или на $14,2 млрд ниже показателя на начало 2020 года.
В Центробанке уточнили, что на динамику данного показателя в значительной степени повлияли операции банковского сектора по снижению уровня задолженности перед нерезидентами.
Кроме того, заметным оказалось и влияние переоценки, которая привела к существенному снижению внешней задолженности всех секторов экономики в конце первого квартала текущего года в результате обесценения рубля, а также к постепенному восстановлению уровня долга по мере укрепления российской валюты и снижения волатильности на валютном рынке.
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