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Матвиенко считает разговоры о возможной деноминации рубля «абсолютной провокацией»

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Матвиенко считает разговоры о возможной деноминации рубля «абсолютной провокацией»
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко днем в понедельник, 13 июля, заявила, что разговоры о возможной деноминации рубля являются "абсолютной провокацией".

По мнению Валентины Матвиенко, разговоры о вероятности деноминации рубля – "провокация каких-то недобросовестных людей".

Председатель Совфеда в рамках заседания по развитию финансового рынка подчеркнула, что в обществе, в соцсетях сейчас активно обсуждается данный вопрос, поскольку он очень тревожит людей. "Безусловно, тревожит бизнес", – добавила Матвиенко.

Ранее управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков заявил, что в России отсутствуют предпосылки для деноминации рубля.

ЕТ

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