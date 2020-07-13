Матвиенко считает разговоры о возможной деноминации рубля «абсолютной провокацией»
13 июля 2020, 15:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко днем в понедельник, 13 июля, заявила, что разговоры о возможной деноминации рубля являются "абсолютной провокацией".
По мнению Валентины Матвиенко, разговоры о вероятности деноминации рубля – "провокация каких-то недобросовестных людей".
Председатель Совфеда в рамках заседания по развитию финансового рынка подчеркнула, что в обществе, в соцсетях сейчас активно обсуждается данный вопрос, поскольку он очень тревожит людей. "Безусловно, тревожит бизнес", – добавила Матвиенко.
Ранее управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков заявил, что в России отсутствуют предпосылки для деноминации рубля.
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