ПФР напоминает: с 1 августа у работающих российских пенсионеров повысится пенсия

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12 июля 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

пенсионерка, фото: pixabay.com

Пенсионный фонд России сообщил, что с 1 августа прибавки к пенсиям получат работающие пенсионеры, получатели накопительных пенсий и участники программы софинансирования пенсии.

В ведомстве указали, что начисления будут произведены в автоматическом порядке. В ПФР добавили, что индексация пенсий – это стандартная ежегодная процедура.

Работающие пенсионеры получат прибавку с учетом накопленных в прошлом году пенсионных баллов. Максимальная прибавка ограничится тремя баллами. Напомним, каждый из них составляет 93 рубля, поэтому наибольшая прибавка для тех, кто продолжается трудиться, достигнув пенсионного возраста, не превысит 279 рублей.

Корректировка происходит путём умножения количества накопленных индивидуальных коэффициентов на стоимость пенсионного балла (в этом году 93 рубля). К получившейся от умножения сумме прибавляют фиксированную выплату: в 2020 году — 5 686,25 рубля. Соответственно, чем больше пенсионных баллов у человека, тем выше будет пенсия.

На август запланирована индексация накопительных пенсий, а также выплат для участников программы государственного софинансирования пенсий. В первом случае индексация составит 9,13%, что в три раза выше официального уровня инфляции, который на конец 2019 года составлял всего 3%. Пенсии участников программы софинансирования увеличатся вскоре на 7,99%.

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму.