Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

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9 июля 2020, 20:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

пенсия, фото: pixabay.com

Курская областная дума внесла в Госдуму законопроект, предлагающий закрепить федеральную социальную доплату к пенсии на уровне среднегодовой величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ за предыдущий год.

Если законопроект будет принят, изменения вступят в силу с 1 января следующего года.

Согласно действующему законодательству, при расчёте величины прожиточного минимума пенсионера на очередной финансовый год за основу берутся величины за I и II кварталы текущего года в субъекте Федерации и в целом по России. При этом определение ежеквартальных величин прожиточного минимума пенсионера зависит от потребительской корзины, которая включает в себя минимальный набор продуктов, непродовольственных товаров и услуг.

Авторы проекта отмечают, что ежегодно прожиточный минимум пенсионера на порядок ниже среднегодового прожиточного минимума на душу населения, используемого при определении уровня бедности.

«Анализ величины прожиточного минимума пенсионера, устанавливаемый в регионах за последние три года, позволяет говорить о том, что… в 47 процентах субъектов РФ у неработающих граждан, получающих пенсию ниже соответствующей величины прожиточного минимума пенсионера, пенсия либо не повышалась в течение последних трех лет, либо увеличилась незначительно на фоне повсеместного роста цен», — отмечается в пояснении к документу.

Ранее сообщалось, кому в России положено две пенсии.