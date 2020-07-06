Кому в России положено две пенсии

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6 июля 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Копилка. Фото: pixabay.com

Некоторые россияне имеют право на получение двойной пенсии, рассказала эксперт Анастасия Киреева. Она объяснила, какая категория граждан может воспользоваться этой возможностью.

По словам Киреевой, две пенсии положены людям от 65 лет и старше, которые имеют право на получение силовой пенсии за военные заслуги. Эта выплата существует отдельно от остальных и не объединяется с другими. Однако чтобы получать силовую пенсию, после ухода в отставку нужно заработать 11 лет стажа на «гражданке», и только после этого заниматься оформлением документов на дополнительную выплату.

Ранее стало известно о планах ПФР увеличить размер пенсии по старости в 2021 году.