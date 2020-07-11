Еврокомиссар заявил об углублении рецессии, вызванной пандемией COVID-19
11 июля 2020, 10:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: Die Welt
Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в беседе с журналистами заявил, что рецессия в еврозоне, которую вызвала пандемия коронавируса нового типа, представляет собой угрозу для валютного союза.
Джентилони уточнил, что рецессия становится глубже, чем ожидалось ранее, а разница в экономическом развитии стран еврозоны становится более существенной, чем предполагалось весной.
По словам еврокомиссара, не исключено, что рецессия "разорвет еврозону на части". Он также заметил, что особое беспокойство вызывает динамика новых случаев заражения COVID-19 в США, которые являются главным торговым партнером Евросоюза.
Напомним, согласно прогнозам, в 2020 году спад суммарного ВВП государств еврозоны из-за пандемии составит 8,7%.
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