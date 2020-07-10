Эксперт оценил возможный рост цен на нефть к 2025 году
10 июля 2020, 12:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал слова зарубежных аналитиков на тему повышения цен на нефть выше 100 долларов за баррель.
«Мне кажется, это довольно смелое заявление. На практике мы видим, что цены такие могут возникать, если возникнет существенный дефицит предложения. Но мы этого не видим», - пояснил он RT.
Юшков отметил, что единственной причиной такого роста может стать «масштабное событие» на рынке, например, «разрушение» одного их крупных производителей нефти или поставщика. По его словам, должна появиться «дыра» в предложении и «дефицит создаст высокие цены».
Ранее аналитики спрогнозировали, что к 2025 году цены на нефть поднимутся до 150 дол. за барр.
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