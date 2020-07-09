Кубань вошла в ТОП-10 субъектов РФ с благоприятным инвестклиматом

Аргументы Недели → Экономика

9 июля 2020, 19:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив 9 июля озвучили национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Рейтинг был составлен по результатам опроса предпринимателей. Краснодарский край занял шестую строку в списке, поднявшись на семь позиций по сравнению с 2019 годом.

– На мой взгляд, мы вернулись на шестое место в рейтинге, в первую очередь, благодаря новым подходам в работе с бизнесом – как уже работающим в крае, так и тем, который только хочет инвестировать в наш регион, – комментируя рейтинг, сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона также отметил, что для улучшения инвестиционного климата на Кубани было сделано многое. Так, в крае усовершенствовали систему сопровождения инвестпроектов, и существенно снизили административную нагрузку на бизнес. Последнее позволило убрать барьеры, мешающие предпринимателям чувствовать себя комфортно в регионе.

Результат этих действий впечатляет: сегодня в Краснодарском крае реализуются больше 430 крупных инвестпроектов на общую сумму 1,8 триллиона рублей. По итогам первого квартала текущего года в экономику региона вложено 60,1 миллиарда рублей инвестиций. Наибольшая инвестиционная активность отмечена в обрабатывающем производстве, транспортировке и хранении, сельском хозяйстве.