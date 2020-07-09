Эксперт: 71-72 рубля за доллар – это близко к «справедливой» оценке отечественной валюты

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9 июля 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Монета. Фото: pixabay.com

Рынок капитала испугался возможности введения новых западных санкций против России. Так считает ведущий аналитик RoboForex Дмитрий Гурковский.

По его словам, вполне очевидно, что если на истощенную после коронавируса экономику обрушатся дополнительные американо-европейские санкции, из кризиса Россия выберется нескоро.

«Рубль тут же отправился туда, где его хотели бы видеть в правительстве и крупном бизнесе – в область 72−75 рублей», – отметил эксперт.

Гурковский говорит, что сейчас рынок занят консолидацией в пределах 71-72 рубля за доллар и это, по мнению эксперта, неплохо и очень близко к «справедливой» оценке отечественной валюты.