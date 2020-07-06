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Впервые с начала мая курс евро поднялся выше 81 рубля

, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московская биржа

Впервые с начала мая курс евро поднялся выше 81 рубля
евро, pixabay.com

В понедельник, 6 июля, рубль, несмотря на рост рынка нефти, перешел к снижению и обновил минимумы, которые были продемонстрированы в мае текущего года. Курс евро сегодня поднялся выше 81 рубля.

Согласно данным Московской биржи, курс доллара расчетами "завтра" на 12.45 по Москве вырос на 59 копеек и достиг показателя 71,99 рубля, курс евро поднялся на 99 копеек и составил 81,27 рубля. Ранее сегодня доллар поднимался до 72,08 рубля, что стало максимальным показателем с 22 мая, а евро – до 81,34 рубля (максимум с 4 мая).

Отметим, что сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 1,4 процента и составил 43,4 доллара за баррель.

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