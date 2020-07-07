В свободной экономической зоне в Крыму будут снижены страховые взносы

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7 июля 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Крым. Фото: сайт Госдумы РФ

Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому страховые взносы снизятся с 30% до 7,6%.

В соответствии с принятым законом организации и индивидуальные предприниматели, ставшие участниками свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе после 1 января 2018 года, смогут платить пониженные взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование – в совокупности 7,6% вместо 30%. Для них льгота начнет действовать с 1 января 2020 года, говорится в пояснительной записке.

Пониженный тариф можно будет платить до момента, когда объем полученной льготы превысит объем капитальных вложений, скорректированный на повышающий коэффициент.

Ранее норма о пониженных тарифах распространялась только на участников СЭЗ Крыма и Севастополя, получивших такой статус до 1 января 2018 года.