В свободной экономической зоне в Крыму будут снижены страховые взносы
7 июля 2020, 16:34[ «Аргументы Недели» ]
Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому страховые взносы снизятся с 30% до 7,6%.
В соответствии с принятым законом организации и индивидуальные предприниматели, ставшие участниками свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе после 1 января 2018 года, смогут платить пониженные взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование – в совокупности 7,6% вместо 30%. Для них льгота начнет действовать с 1 января 2020 года, говорится в пояснительной записке.
Пониженный тариф можно будет платить до момента, когда объем полученной льготы превысит объем капитальных вложений, скорректированный на повышающий коэффициент.
Ранее норма о пониженных тарифах распространялась только на участников СЭЗ Крыма и Севастополя, получивших такой статус до 1 января 2018 года.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.