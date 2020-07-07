В Крыму ожидается полная загрузка отелей к 15 июля

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7 июля 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Ялта, Anton Gyngazov/Russian Look

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк во вторник, 7 июля, заявил, что к 15 июля в гостиницах на полуострове ожидается полная загрузка туристами.

В рамках онлайн-пресс-конференции "Туризм 2020. Угрозы, перспективы, возможности" Алексей Черняк отметил, что в настоящий момент гостиницы заполнены на 90%.

Подчеркивается, что многие приезжающие в Крым туристы по традиции отдают предпочтение отдыху в небольших частных отелях, которых на территории полуострова несколько тысяч. Кроме того, до отказа заполнен частный сектор.