Экономист раскрыл секрет стабильности российской экономики РФ в период «коронакризиса»

Аргументы Недели → Экономика 13+

7 июля 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

график, экономика, pixabay.com

Ведущий эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников рассказал во вторник, 7 июля, как экономике России удалось избежать глубокого падения из-за пандемии коронавируса нового типа.

Ранее японский экономист Юсукэ Оцубо заявил, что экономика РФ проявила способность к сопротивлению пандемии СOVID-19, поскольку была закалена борьбой с санкциями США и Евросоюза и проработала продвинутые технологии преодоления кризисов.

Никита Масленников в беседе с ФБА "Экономика сегодня" отметил, что нельзя сказать, что экономика России не пострадала от распространения коронавируса – в 2020 году падение ВВП может составить 4-6% и даже больше, поскольку прогнозы постоянно ухудшаются. Не исключено, что в случае отсутствия второй волны пандемии ситуация в стране начнет восстанавливаться с переносом позитивного импульса на будущий год.

Экономист также заметил, что последствия эпидемии были бы более тяжелыми, если бы российское правительство с 2015 года не проводило ответственную макроэкономическую политику. Положительный эффект оказало и бюджетное правило, при котором денежные власти сначала проводили весьма жесткую консолидацию, выходя к профициту, а позже приостановили действие правила на 2020 год. Предполагается, что правительство вернется к нему в следующем году.

Масленников уточнил, что такое решение критиковали не только зарубежные, но и российские специалисты, однако сейчас можно заметить, что есть резерв ресурсов на случай различных обстоятельств, связанных с пандемией и усилением глобального кризиса во всем мире.

Стабильность позволили сохранить и попытки российского руководства сдержать баланс на международном рынке нефти при помощи выполнения обязательств по сокращению объемов добычи сырья в рамках сделки ОПЕК+.

Никита Масленников, однако, заметил, что его сильно заботит так называемая "ловушка" 2022 года. Предполагается, что текущий год экономика РФ сможет пережить спокойно, в 2021 году страна столкнется с возможным откатом на докризисный уровень, а в 2022 году темпы экономического роста в стране могут снизиться. По мнению специалиста, уже сейчас следует думать о том, как можно снять ограничения по экономическому росту и устойчивому развитию в будущем.