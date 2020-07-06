Песков заверил, что в России продолжится борьба за сокращение бедности

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6 июля 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в стране будет продолжена борьба с бедностью, несмотря на такие негативные факторы как экономический кризис или пандемия коронавируса.

Представитель Кремля подчеркнул, что в России сокращение числа тех, чей доход находится ниже уровня бедности, является приоритетной задачей властей. Он подчеркнул, что в стране существует ряд программ, направленных на борьбу с бедностью населения. «Иногда, к сожалению, мировая реальность, такая как всемирный кризис 2008 года, как беспрецедентный кризис в связи с пандемией 2020 года, негативно влияет на реализацию этих планов правительства. Но тем не менее, это не значит, что кто-то собирается сидеть сложа руки», - добавил Песков.