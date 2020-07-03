Российская экономика стоит на пороге масштабных реформ в рамках нацплана правительства

Аргументы Недели → Экономика 13+

3 июля 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев считает, что финальное обсуждение президентом РФ Владимиром Путиным доработанного нацплана с кабмином запустит принципиально новые процессы в российской экономике.

Разработанная Правительством РФ стратегия подразумевает реализацию до конца следующего года более 500 мероприятий, седи которых абсолютно новый подход к соцподдержке и ее значительное расширение, помощь бизнесу, налоговые маневры и развитие целых отраслей. Предполагается, что в рамках масштабных реформ будет полностью трансформирована система госуправления, в частности, в сложные процессы будут включены системы искусственного интеллекта.

По мнению Беляева, которое он высказал в беседе с ФБА "Экономика сегодня", изначально общенациональный план восстановления экономики страны и доходов граждан являлся смесью трех частей – мероприятий по поддержке бизнеса и слабозащищенных слоев населения, а также масштабных инфраструктурных проектов. Согласно плану, такой микс из крупных мероприятий и социально-экономических реформ и должен наиболее благоприятно повлиять на экономическую ситуацию, но на практике реализация плана всегда оказывается сложнее его составления. Экономист также добавил, что восстанавливать экономику страны по "старым лекалам" нет смысла.