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Эксперт: В России необходимо провести ревизию национальных проектов

, 16:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Эксперт: В России необходимо провести ревизию национальных проектов
Дом правительства РФ. Фото: сайт правительства РФ

Финансирование национальных проектов в ближайшие два года могут сократить на 140 млрд рублей. По данным Минфина РФ, больше всего снизятся расходы на нацпроект «Демография».

Глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич считает, что ревизия нацпроектов необходима. Но, по мнению экономиста, сейчас нужно обеспечить реструктуризацию экономики, а поддерживать население.

«Нацпроекты неизбежно будут пересмотрены, о чем уже говорили члены правительства. Это может быть не только сокращение, но и переброска средств с одних статей на другие», – считает Бунич.

В качестве примера он привел здравоохранение, когда в период пандемии были серьезно увеличены расходы на медицинскую систему – часть средств уже поступила, но не в нацпроект, а на текущие затраты.

ДВа

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