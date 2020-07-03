Финансовое положение россиян значительно ослабло

Аргументы Недели → Экономика 13+

3 июля 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

За последние месяцы российский рубль значительно ослаб по сравнению с национальными валютами развитых экономик. Несмотря на рост нефтяных котировок в июне, он так и продолжил падение по отношению к доллару.



В результате этого россияне не рассматривают рубль как инструмент накопления. Национальная валюта не может гарантировать россиянам сохранность доходов на долгосрочную перспективу.



Аналитики сообщают, что падение рубля на фоне роста стоимости нефти выглядит неожиданно. После России в рейтинге аутсайдеров национальных валют находятся Бразилия, Чили, Мексика.



Изменить положение рубля может рост цены на нефть, изменение бюджетной политики, ослабление санкционного режима, считают экономисты.



Неблагоприятными факторами для нашей валюты также являются падение цен на энергоресурсы, сокращение промышленного оборота. Если мир охватит новая волна пандемии, дефицит российского бюджета значительно возрастёт. Инвесторы не будут делать вложения в российские проекты, и продолжат распродажу своих активов. Стоимость доллара на конец года может составить порядка 73 рублей. Диапазон цен от 40 до 43 долларов за баррель недостаточен для стабилизации рубля. Национальная валюта стала более зависимой от изменений, происходящих в мире.



