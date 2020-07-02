Россияне скоро смогут получить новую выплату в размере 6500 рублей

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2 июля 2020, 22:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

деньги, фото: pixabay.com

Граждане РФ смогут получить новую выплату в размере 6500 рублей на человека. Дополнительную меру поддержки российских жителей подготовил кабмин. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Выплаты для реализации дезинфекционных мероприятий в скором времени получат предприятия малого и среднего бизнеса, а также некоммерческие организации социальной направленности.

Кроме субъектов малого и среднего бизнеса, выплаты получат социально ориентированные НКО в определенных отраслях. Сумма государственной поддержки составит по 15 тысяч рублей на предприятие и индивидуального предпринимателя. Дополнительно Правительство выделит по 6,5 тысяч рублей на каждого сотрудника, основываясь на расчет штата за май 2020 года.

Поддержка коснется 500 тысяч предприятий, относящихся к МСП в сфере дополнительного образования, общепита. Льготы также будут положены салонам красоты, прачечным и оздоровительным организациям, гостиницам, ремонтным мастерским.

Для оформления субсидии предпринимателю нужно будет обратиться в налоговую службу через личный кабинет на сайте ФНС.

Всего на выплату субсидий правительство направит 20 миллиардов рублей. Средства будут выделены из резервного фонда. Старт действия мер начнется через две недели.