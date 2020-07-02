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Россияне скоро смогут получить новую выплату в размере 6500 рублей

, 22:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Россияне скоро смогут получить новую выплату в размере 6500 рублей
деньги, фото: pixabay.com

Граждане РФ смогут получить новую выплату в размере 6500 рублей на человека. Дополнительную меру поддержки российских жителей подготовил кабмин. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Выплаты для реализации дезинфекционных мероприятий в скором времени получат предприятия малого и среднего бизнеса, а также некоммерческие организации социальной направленности.

Кроме субъектов малого и среднего бизнеса, выплаты получат социально ориентированные НКО в определенных отраслях. Сумма государственной поддержки составит по 15 тысяч рублей на предприятие и индивидуального предпринимателя. Дополнительно Правительство выделит по 6,5 тысяч рублей на каждого сотрудника, основываясь на расчет штата за май 2020 года.

Поддержка коснется 500 тысяч предприятий, относящихся к МСП в сфере дополнительного образования, общепита. Льготы также будут положены салонам красоты, прачечным и оздоровительным организациям, гостиницам, ремонтным мастерским.

Для оформления субсидии предпринимателю нужно будет обратиться в налоговую службу через личный кабинет на сайте ФНС.

Всего на выплату субсидий правительство направит 20 миллиардов рублей. Средства будут выделены из резервного фонда. Старт действия мер начнется через две недели.

НС

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