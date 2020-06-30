Мантуров заявил, что в России промышленность переживет даже три волны коронавируса

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30 июня 2020, 21:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Фото: сайт Минпромторга РФ

Российская промышленность сможет пережить и три волны коронавируса. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Министр пояснил, что с точки зрения накопленного опыта и созданных запасов промышленность готова ко второй волне коронавируса и подчеркнул, что «у нас багаж сейчас такой, что хватит на три волны», и добавил, что было бы лучше обойтись без коронавирусных волн.

«Нам вторая волна не страшна. Другой вопрос, это плохо в целом для экономики, для страны», – отметил глава Минпромторга.