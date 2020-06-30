В России отмечается падение числа вновь создаваемых предприятий
30 июня 2020, 19:04[ «Аргументы Недели» ]
Замминистра экономического развития Татьяна Илюшниковой заявила об отсутствии значительного роста числа закрывающихся предприятий.
Нынешние данные сопоставимы с показателями предыдущего года. К примеру, по сравнению с началом 2020 года в мае прекратили свою деятельность 65,9 тысяч предприятий, в апреле – 54,1 тысяча, в 2019 году данный показатель составил 54,2 и 61 тысячи предприятий соответственно.
Вместе с тем, заметным является падение числа вновь создаваемых предприятий. По словам Илюшниковой, в мае 2019 года было зарегистрировано 71,8 тысяч новых компаний, в мае 2020 года – всего 39,07 тысяч.
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