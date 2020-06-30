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Стоимость бензина АИ-95 бьет исторический рекорд третий день подряд

, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]

Стоимость бензина АИ-95 бьет исторический рекорд третий день подряд
Бензоколонка. Фото: pixabay.com

Стоимость бензина АИ-95 по результатам торгов на Петербургской бирже в этот вторник, 30 июня, третьи сутки подряд устанавливает исторический рекорд по росту за все время наблюдений за этим показателем.

Цена Аи-95 с поставкой в Европейской части России по национальному индексу достигла 58,324 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 0,26% по сравнению с предыдущими торгами.

При этом отмечается, что суммарный объем торгов составил 7050 тонн или свыше 411 миллионов рублей в денежном выражении.
Ранее в уходящем месяце стоимость этой марки бензина уже несколько раз била рекорд конца мая 2018 года.

Федеральная антимонопольная служба выясняет, почему поднялись биржевые цены на бензин Аи-95. 

НС

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