Стоимость бензина АИ-95 бьет исторический рекорд третий день подряд
30 июня 2020, 16:53[ «Аргументы Недели» ]
Стоимость бензина АИ-95 по результатам торгов на Петербургской бирже в этот вторник, 30 июня, третьи сутки подряд устанавливает исторический рекорд по росту за все время наблюдений за этим показателем.
Цена Аи-95 с поставкой в Европейской части России по национальному индексу достигла 58,324 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 0,26% по сравнению с предыдущими торгами.
При этом отмечается, что суммарный объем торгов составил 7050 тонн или свыше 411 миллионов рублей в денежном выражении. Ранее в уходящем месяце стоимость этой марки бензина уже несколько раз била рекорд конца мая 2018 года.
Федеральная антимонопольная служба выясняет, почему поднялись биржевые цены на бензин Аи-95.
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