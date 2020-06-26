Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд
26 июня 2020, 15:44[ «Аргументы Недели» ]
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в пятницу вновь обновила рекорд и достигла 57,43 тыс. руб. за тонну.
Неделей ранее стоимость этой марки топлива несколько раз обновила рекорд 2018 года (56,08 тысяч рублей за тонну) и 18 июня достигла 57,31 тысячи рублей.
Цена бензина Аи-92 по итогам торгов пятницы составила 50,608 тысячи рублей за тонну по национальному индексу. Это на 0,32% выше уровня предыдущей торговой сессии.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба выясняет, почему поднялись биржевые цены на бензин Аи-95. ФАС подозревает, что причиной этого явления может быть сговор на рынке.
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