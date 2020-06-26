Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд

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26 июня 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

бензоколонка, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в пятницу вновь обновила рекорд и достигла 57,43 тыс. руб. за тонну.

Неделей ранее стоимость этой марки топлива несколько раз обновила рекорд 2018 года (56,08 тысяч рублей за тонну) и 18 июня достигла 57,31 тысячи рублей.

Цена бензина Аи-92 по итогам торгов пятницы составила 50,608 тысячи рублей за тонну по национальному индексу. Это на 0,32% выше уровня предыдущей торговой сессии.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба выясняет, почему поднялись биржевые цены на бензин Аи-95. ФАС подозревает, что причиной этого явления может быть сговор на рынке.