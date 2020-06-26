Аналитик считает, что отказ от долларовой платежной системы обезопасит Китай

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26 июня 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

доллары, pixabay.com

Ведущий аналитик финансовой группы QBF Олег Богданов заявил, что отказ Китая от долларовой платежной системы обезопасит страну. Власти КНР готовятся к возможному отключению от системы данного типа.

Ранее председатель китайского Комитета по контролю над ценными бумагами Фан Синхай заявил, что длительное противостояние Китая и США в экономической сфере способно привести к отключению первой страны от долларовых платежных систем SWIFT и CHIPS, которые применяются в процессе международной торговли. Вместо доллара Пекин планирует использовать юань, которому, однако, предстоит пройти процесс интернационализации.

Олег Богданов в беседе с ФБА "Экономика сегодня" отметил, что платежная система SWIFT не является единственным способом производить денежные переводы – есть и альтернативные системы. По словам аналитика, желание КНР обезопасить себя понятно, но не следует забывать, что США по-прежнему являются ключевым торговым партнером страны. Кроме того, Пекин держит "огромные резервы" в американских долларах и инвестирует их в облигации американского казначейства. Эксперт убежден, что в любом случае Китай будет проводить платежи в долларах, однако, вероятно, не посредством SWIFT, а через другую систему.