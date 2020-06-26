Все новости >>

Аргументы Недели Экономика 13+

Аналитик считает, что отказ от долларовой платежной системы обезопасит Китай

, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Аналитик считает, что отказ от долларовой платежной системы обезопасит Китай
доллары, pixabay.com

Ведущий аналитик финансовой группы QBF Олег Богданов заявил, что отказ Китая от долларовой платежной системы обезопасит страну. Власти КНР готовятся к возможному отключению от системы данного типа.

Ранее председатель китайского Комитета по контролю над ценными бумагами Фан Синхай заявил, что длительное противостояние Китая и США в экономической сфере способно привести к отключению первой страны от долларовых платежных систем SWIFT и CHIPS, которые применяются в процессе международной торговли. Вместо доллара Пекин планирует использовать юань, которому, однако, предстоит пройти процесс интернационализации.

Олег Богданов в беседе с ФБА "Экономика сегодня" отметил, что платежная система SWIFT не является единственным способом производить денежные переводы – есть и альтернативные системы. По словам аналитика, желание КНР обезопасить себя понятно, но не следует забывать, что США по-прежнему являются ключевым торговым партнером страны. Кроме того, Пекин держит "огромные резервы" в американских долларах и инвестирует их в облигации американского казначейства. Эксперт убежден, что в любом случае Китай будет проводить платежи в долларах, однако, вероятно, не посредством SWIFT, а через другую систему.

ЕТ

В мире

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

У Российской Федерации якобы есть план по вторжению на территорию Украины со стороны Крымского полуострова. Об этом заявил Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Миобороны соседней страны.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью