Аналитик: Россия превратила недостатки рынка в преимущества для своей нефти в Евросоюзе и США

Аргументы Недели → Экономика 13+

25 июня 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ]

добыча нефти, pixabay.com

Эксперт Финансового университета при правительстве России безопасности Игорь Юшков заявил, что РФ превратила недостатки мирового рынка в преимущества для своей нефти в Европейском Союзе и США.

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 4,75% и составила $39,60 за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI снизились в цене на 0,63%, вследствие чего стоимость цена достигла $37,77 за баррель.

Юшков в беседе с ФБА "Экономика сегодня" заметил, что текущее падение нельзя назвать фантастическим, оно не приводит к существенным переменам на рынке. Эксперт добавил, что нестабильность стоимости нефти наблюдается из-за нервозности, вызванной реакцией трейдеров на мировые новости.

Общие показатели свидетельствуют о том, что 24 июня цены на нефть упали более чем на 5%, но ранее данные торгов говорили о росте стоимости российской нефти Urals, которая с июня 2020 года подорожала в Европе более чем на $7, достигнув $45-46 за баррель.

Игорь Юшков заметил, что данный сорт нефти показывает положительную динамику в связи со своими особенностями. По его словам, обычно эксперты сходятся во мнении, что чем легче "черное золото", тем оно дороже, однако на самом деле это не соответствует действительности. Специалист заметил, что если требуется высокосернистая и относительно тяжелая нефть, каковой является Urals, то цена поднимается.

В Европе вырос спрос на российскую нефть, поскольку практически все нефтеперерабатывающие заводы там предназначены именно для ее использования. Кроме того, это происходит в связи с тем, что США вводили санкции в отношении Венесуэлы, из которой нефть не поступает ни в США, ни на Европейский рынок. Поэтому и европейские, и американские потребители находятся в поисках аналога и находят его в лице Urals.