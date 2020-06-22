Эксперт назвал способы вывода «Северного потока-2» из-под Газовой директивы ЕС

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22 июня 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

фото: Северный поток - 2, Weiser Martin/CTK/globallookpress.com

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович объяснил, что обеспечит вывод «Северного потока-2» из-под Газовой директивы Евросоюза.

«Есть способы обойти данные ограничения – для этого надо действовать согласно нормам европейского права, которые оставляют лазейки. Если говорить про решение немецкого регулятора, то он не дал возможности вывести «Северный поток-2» из-под европейского антимонопольного регулирования по упрощенной процедуре из-за того, что стройка затянулась во времени», - пояснил он.

Митрахович отметил, что компания Nord Stream 2 AG может подать апелляцию, в которой выскажет свои претензии к решению немецкого регулятора. По его словам, деньги на «Северный поток-2» были выделены и потрачены до принятия Брюсселем Газовой директивы ЕС, что не даёт права ее применять.

«Гарантий по успеху апелляции Nord Stream 2 AG нет, но шансы все-таки есть … Раз основные решения по проекту были сделаны до 2019 года, то не нужно против него применять ограничительные меры Газовой директивы ЕС», - уточнил он, добавив, что в противном случае РФ будет выводить «Северный поток-2» из-под Газовой директивы ЕС по более сложному варианту, опираясь на влиятельных союзников в ФРГ.

«Можно продавать газ европейским компаниям по выходе его из России, или можно поменять законодательство РФ и продавать газ на экспорт не только через «Газпром», но и через другие российские компании», - заключи он.

Ранее эксперт предположил, что санкции США против «Северного потока-2» сделали Меркель должником Путина.